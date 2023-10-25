Daily Mail: 32-летний сын премьера Израиля скрывается от призыва в США

Фото: Соцсети

Яир Нетаньяху

Мобилизованные на фоне атаки ХАМАС резервисты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) раскритиковали 32-летнего сына премьер-министра Яира Нетаньяху за то, что он остается в США, пишет Daily Mail. Предположительно, сын главы правительства находится в Майами, и этот факт возмутил израильтян, многие из которых вернулись в страну из-за границы, чтобы вступить в ряды ЦАХАЛ.

Я прилетел из Штатов, где у меня есть работа, жизнь, моя семья. Я не могу остаться там и покинуть свою страну, свой народ в это критическое время. Где сын премьер-министра? Почему он не в Израиле? Это самый объединяющий момент для нас, израильтян, в нашей недавней истории, и каждый из нас должен быть здесь прямо сейчас, включая сына премьер-министра, — заявил один из собеседников издания.

Как уточнили журналисты, Яир Нетаньяху прошел обязательную военную службу, однако числился в представительском подразделении ЦАХАЛ.

После обострения конфликта Армия обороны Израиля призвала 360 тысяч резервистов. Военная служба является обязательной для большинства израильтян, когда им исполняется 18 лет. Мужчины должны служить 32 месяца, а женщины — 24. После этого большинство из них могут быть призваны в резервные части вплоть до 40 лет.

Ранее сообщалось, что премьер Нетаньяху хочет отложить наземную операцию в секторе Газа на более поздний срок. Он скептически относится к планам военных и готов потратить больше времени на переговоры об освобождении пленных, а также подготовку ЦАХАЛ.