На военной базе в Израиле «вырос» морг размером с футбольное поле Израильские военные построили морг на базе Шура для размещения жертв атаки ХАМАС

Морг размером с футбольное поле оборудовали на военной базе Шура в Израиле, сообщает РЕН ТВ. Сюда свозят тела израильтян, погибших в результате атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября. Как отмечается, многие из них до сих пор не опознаны.

Как говорится в сюжете, всего через этот центр опознания прошло уже больше 700 тел. 75% из них — это останки гражданских, и работа еще не закончена. Местные криминалисты признаются, что никогда не сталкивались с таким огромным количеством жертв. Им приходится работать день и ночь, чтобы опознать погибших.

Ранее МИД Израиля сообщил, что с начала войны с ХАМАС погибли 23 россиянина. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести. По данным израильских властей, за 17 дней войны убиты 250 мирных иностранных граждан, без вести пропал 81 человек.

При этом, по данным Al Jazeera, с начала военного конфликта в секторе Газа погибли 6055 человек и более 15 тысяч получили ранения. Большая часть пострадавших — это женщины и дети.

Позже бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал о расстреле американского спецназа в секторе Газа. По его словам, отряд американских и израильских сил специального назначения был развернут для проведения разведки и оценки возможностей освобождения заложников. Однако их «раскромсали на куски», заявил он.