Эрдоган запретил представителям Турции посещать Израиль: что его возмущает Президент Турции Эрдоган отменил поездку в Израиль на фоне конфликта с ХАМАС

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в национальном собрании заявил, что отменил все визиты турецких официальных лиц в Израиль. Почему было принято такое решение?

Что сказал Эрдоган во время своего выступления

Президент Турции раскритиковал власти Израиля из-за военного конфликта с палестинским движением ХАМАС и пояснил, что отказался посетить данное государство.

«Я один раз пожал руку Биньямину Нетаньяху. Это случилось в „турецком доме“ в США. Но он злоупотребил нашей доброй волей, и мы отказались от поездки в Израиль», — подчеркнул Эрдоган.

Он возложил ответственность за разжигание войны и гибель людей в секторе Газа на страны Запада.

«Слезы Запада, пролитые по Израилю, являются проявлением мошенничества. США не хотят справедливости в мире, поэтому вместе с Израилем проиграют. <...> Виновниками резни в секторе Газа являются те, кто оказывают неограниченную поддержку Израилю. Я обращаюсь к тем, кто их поощряет. Пока в секторе Газа гибнут мирные жители, самолеты и корабли, направляемые в наш регион, не принесут мира», — сказал турецкий лидер в ходе выступления в парламенте.

Также Эрдоган отказался называть движение ХАМАС террористической группировкой.

«ХАМАС — это не террористическая организация, а освободительная и моджахедская группировка, которая борется за защиту своей земли», — объяснил президент Турции.

При этом он призвал реформировать ООН, потому что «безопасность всего мира не должна зависеть от интересов пяти государств».

«Невозможно поддерживать систему, которая не терпит даже разговоров о массовом убийстве тысяч невинных людей», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Что сказал израильский эксперт о решении Эрдогана

Политолог Саймон Ципис в беседе с NEWS.ru объяснил, что Анкара является одним из главных спонсоров движения ХАМАС, поэтому такие действия Эрдогана были ожидаемы.

«Первое: Эрдоган — это член организации „Братья-мусульмане“ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), один из ведущих членов этой организации, во многих странах она признана террористической. Второе: Эрдоган, а с ним и Турция десятки лет, фактически с самого начала, всегда поддерживали и материально, и дипломатически, и морально ХАМАС. Третье: раненые хамасовцы проходят лечение в Турции со всеми условиями», — сказал эксперт.

Также Ципис уверен, что ХАМАС финансируют в основном Турция, Катар и Иран.

Турция — один из самых щедрых спонсоров группировки ХАМАС, вместе с Катаром. Иран на третьем месте. Это нужно четко понимать, чтобы разобраться во всей динамике отношений Турции и ХАМАС, Турции и Израиля. Каких ответных шагов ждал Эрдоган? Он выступил посредником между ХАМАС и Израилем, приложил усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС?" — резюмировал политолог.

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