Израиль отказался выдавать визы сотрудникам ООН Израиль перестал выдавать визы сотрудникам ООН после слов Гутерриша о Палестине

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Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН, сообщает газета Times of Israel. Это случилось после слов главы организации Антониу Гутерриша о том, что нападение ХАМАС произошло на фоне оккупации Палестины.

Израиль в среду перестал выдавать визы сотрудникам ООН <...> после того, как <...> Гутерриш заявил, что кровавая атака ХАМАС на юг Израиля 7 октября была спровоцирована израильской оккупацией, — указано в сообщении издания.

24 октября Гутерриш в ходе своего выступления на заседании Совбеза организации осудил нападение ХАМАС на Израиль, но отметил, что палестинский народ «на протяжении 56 лет подвергался оккупации». Он призвал участников конфликта к соблюдению всех принципов уважения и защиты гражданских лиц.

При этом генсек ООН подчеркнул, что однозначно осуждает акты террора, которые боевики ХАМАС совершили в Израиле 7 октября. Он заявил, что убийства, ранения и похищения мирных жителей ничем нельзя оправдать, как и нанесение ракетных ударов по гражданским объектам.

19 октября Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем. В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в Каире он назвал приблизительное время возможной приостановки боевых действий, которое составляет две недели.