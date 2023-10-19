ООН призвала к перемирию на Ближнем Востоке Гутерриш призвал Израиль и сектор Газа к двухнедельному гуманитарному перемирию

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем, передает РИА Новости. В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в Каире он назвал приблизительное время возможной приостановки боевых действий, которое составляет две недели.

Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели, — сказал Гутерреш.

Ранее СБ ООН организовал закрытую встречу для обсуждения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда, Белый дом ожидает, что все страны единогласно осудят атаки группировки ХАМАС. Китай осуждает любые нападения на гражданских лиц, отметил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что палестинцы не видят перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, провоцирует эскалацию ситуации. Вопрос посредничества в урегулировании конфликта также не рассматривается, сказал он.

Также сообщалось, что Россия предлагает Совбезу ООН призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. РФ считает, что решить конфликт между Израилем и палестинцами можно лишь мирными средствами, говорится в проекте предлагаемой Москвой резолюции.