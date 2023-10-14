Россия предложила СБ ООН призвать к срочному перемирию на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия предлагает Совбезу ООН призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, говорится в проекте резолюции Москвы, передает ТАСС. РФ считает, что решить конфликт между Израилем и палестинцами можно лишь мирными средствами.

Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны, — цитирует агентство проект документа.

В нем содержится призыв к немедленному освобождению заложников, осуждаются насилие в отношении гражданских лиц и все акты терроризма. Также в резолюции указано на необходимость обеспечить беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи. Речь идет о продовольствии, топливе и медицинских средствах. Для эвакуации гражданских лиц должны быть созданы безопасные условия, отмечается в документе.

Ранее в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что число палестинцев, покинувших дома в секторе Газа после начала конфликта с Израилем, превысило 423 тысячи человек. По информации организации, 64% из них размещены Ближневосточным агентством ООН в помещениях для временного проживания.