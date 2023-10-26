ХАМАС пообещало Израилю «беспрецедентное поражение» ХАМАС: при проведении наземной операции Израиль ждет беспрецедентное поражение

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные столкнутся с «беспрецедентным поражением» в случае начала наземной операции в секторе Газа, заявил заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури в интервью телеканалу Al Manar. В то же время для палестинцев этот шаг Тель-Авива станет славной страницей в истории, уверен он.

Если противник предпримет наземное вторжение, для нашего народа это откроет новую славную страницу. Это будет беспрецедентное поражение для оккупационных сил в истории нашей борьбы, — подчеркнул Салех аль-Арури.

Ранее издание Axios писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен отложить наземную операцию в Газе на более поздний срок. Он скептически относится к планам военных ЦАХАЛ. Также сообщалось, о готовности потратить больше времени на переговоры с членами палестинской группировки ХАМАС для освобождения пленных.

Издание Financial Times ранее писало, что заминка ЦАХАЛ с проведением наземной операции выгодна США, так как Вашингтон расширяет военное присутствие на Ближнем Востоке. По данным The Wall Street Journal, Армия обороны Израиля ждет переброски в страну американских систем ПВО для защиты военных США.