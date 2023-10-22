Почему США передадут Израилю оружие, обещанное Украине, что получит ЦАХАЛ NYT: США поставят Израилю десятки тысяч 155-мм снарядов, обещанных Украине

Фото: U.S. Army/Ashley Marble

США могут поставить десятки тысяч 155-мм снарядов Израилю, а не Украине, как предполагалось ранее, сообщила газета The New York Times. Что об этом нужно знать?

Какое оружие может поставить Пентагон

Авторы публикации со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона и ЦРУ предполагают, что речь идет об артиллерийских снарядах, планирующих бомбах и ракетах Stinger. В этой связи возможности США удовлетворить потребности двух государств, находящихся в состоянии конфликта, могут быть ограничены. Отмечается, что некоторые системы вооружений вскоре окажутся дефицитными, если боевые действия будут длиться месяцами.

«Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль», — заявил изданию представитель Пентагона.

Другой представитель Минобороны заявил, что ЦАХАЛ и Украина могут получить разные варианты боеприпасов, чтобы избежать дублирования. По словам чиновника, США могли бы предоставить Израилю высокоточные снаряды для поражения целей в густонаселенных городских районах, в то время как кассетные боеприпасы, которые передадут ВСУ, могут быть более эффективными на открытой местности.

Тем не менее представители США считают, что Вашингтон может удовлетворить потребности обеих стран.

«На данный момент США могут удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины», — сказал Брэдли Боумен старший военный эксперт Фонда защиты демократий в Вашингтоне.

Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Ryan Lackey

Что Израиль просил у США

9 октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что Тель-Авив после нападения со стороны палестинского движения ХАМАС обратился к Вашингтону с просьбой помочь с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол», бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов.

18 октября президент Америки Джо Байден пообещал обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю. Президент США также подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить всем необходимым систему противовоздушной обороны «Железный купол».

После этого сообщалось, что США планируют передать Израилю две системы ПВО. Технику намерены отправить в рамках договоренностей об обратном лизинге.

Что Украина просила у США

В середине сентября The Wall Street Journal сообщал, что Украина отправила США запрос на поставки дополнительных вооружений, в том числе ракетных систем большой дальности. Киев попросил партнеров обеспечить ВСУ наступательным вооружением на 2023 год, составив список из 29 наименований. В перечень вошли ракеты ATACMS дальностью до 300 км, танки, беспилотники, артиллерия, противокорабельные Harpoon и две тысячи снарядов для реактивной системы залпового огня HIMARS.

Что обещал Байден Израилю и Украине

20 октября Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Общая сумма составляет около $106 млрд, из которых Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд.

Как указывается в документе, Белый дом просит конгресс выделить $61,3 млрд с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы». Кроме того, на поддержку Киева предлагается выделить еще $798 млн по линии ВВС США.

20 октября Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией». Американский лидер уверен, что в будущем это «будет приносить прибыль последующим поколениям американцев».

Фото: Adam Schultz/Official White House

Сколько оружия осталось у США для Украины

Газета The Wall Street Journal в начале октября сообщала, что Пентагон располагает $5,2 млрд для предоставления военной помощи Украине. Эта сумма эквивалентна стоимости оружия, которое Белый дом предоставил Киеву за последние полгода. По данным газеты, $5,2 млрд — остаток из $43,7 млрд, выделенных Вашингтоном Киеву в виде военной помощи с начала боевых действий в феврале 2022 года.

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