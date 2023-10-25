Небензя призвал СБ ООН выполнить возложенные на него благородные функции Небензя призвал СБ ООН принять российский проект резолюции по Ближнему Востоку

Фото: Nancy Siesel/ZUMAPRESS/Global Look Press

Россия призывает Совет Безопасности ООН не упустить последнюю возможность выполнить возложенные на него благородные функции, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС. По его словам, это позволит ООН поддержать мир в регионе.

С тем чтобы ООН все-таки смогла реализовать свой мандат по поддержанию мира, мы подготовили альтернативный проект резолюции. Это последняя возможность совета выполнить возложенные на него благородные функции. Призываем ее не упустить, — сказал дипломат.

Ранее Небензя заявил, что проект резолюции США по ближневосточному конфликту является лицензией на наземную операцию. Он отметил, что документ «насквозь политизирован». Резолюция призвана насадить политические установки Вашингтона в регионе, кроме того, Вашингтон проигнорировал почти все замечания делегаций по своему проекту ближневосточной резолюции, подчеркнул Небензя.

Ранее Совет Безопасности ООН уже отклонял российский проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались, в результате российский проект не набрал девять необходимых голосов.