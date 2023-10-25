Макрон оценил планы Израиля на наземную интервенцию в секторе Газа Макрон: для Израиля было бы ошибкой начать наземную интервенцию в секторе Газа

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Каир заявил, что для Израиля было бы ошибкой начать массированное наземное наступление в секторе Газа. При этом французский лидер подтвердил право Тель-Авива на самооборону и осудил действия палестинского движения ХАМАС, передает BFMTV.

Что касается наземной интервенции: если она полностью направлена против террористических группировок, это выбор, который у него (Израиля) есть, но если это будет масштабная операция, которая поставит под угрозу гражданское население, в этом случае, я думаю, что это будет ошибкой для Израиля, — сказал Макрон.

Французский лидер пояснил, что массированная наземная операция в Газе вряд ли защитит Израиль в долгосрочной перспективе. По его словам, такие действия несовместимы с уважением к гражданскому населению, международному гуманитарному праву и даже не соответствует законам войны.

Президент Франции был первым западным лидером, который посетил и премьер-министра Израиля, и президента Палестины после обострения конфликта в Газе. А 24 октября Макрон предложил расширить существующую международную коалицию, борющуюся против «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) в Ираке и Сирии, включив в нее также борьбу с ХАМАС в секторе Газа.

До этого французский президент заявил, что Израиль имеет право принимать меры защиты после нападения ХАМАС, но в борьбе с этой группировкой он должен избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Он отметил, что таков долг демократической страны.