Байден взвесит риски удара по «Хезболле» после атак на войска США WP: Байден взвесит риски удара по «Хезболле» и проиранским группировкам

Фото: Global Look Press

На президента США Джо Байдена оказывают все больше давления, уговаривая нанести удар по прокси-группировкам, ответственным за атаки на войска США в Сирии и Ираке, которые поддерживает Иран, пишет Washington Post. Среди таких сил источники издания называют «Хезболлу». При этом американский президент колеблется, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта, уточняет издание.

Он взвешивает любое решение о принятии ответных мер с учетом его более широкой обеспокоенности тем, что война в Газе может сотрясти весь регион, — приводит WP слова осведомленных источников.

Американский лидер сообщил, что предупредил главу Ирана о возможных ответных мерах для Тегерана. Об этом он заявил после известий о почти двух десятках раненых военнослужащих США.

Из-за того, что администрация перекинула военные силы и оборонительное оборудование на Ближний Восток, республиканцы в конгрессе взывали президента ответить на атаки.

По словам инсайдеров, в Тегеране приняли решение пока что позволить группировкам наносить ограниченные удары по силам США и Израиля, не допуская значительной эскалации.

Ранее, выступая в Белом доме, Байден подчеркнул, что армия Штатов находится на Ближнем Востоке только для борьбы с террористическими группировками. Он заявил, что Иран должен быть готов к ответу США, если продолжатся действия против американских военнослужащих. Свое заявление Байден адресовал аятолле (верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи).