Байден пригрозил Ирану ответом в случае атак на ВС США

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Ирану стоит ждать от США ответных действий в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, заявил президент Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. Он подчеркнул, что присутствие армии США на Ближнем Востоке связано исключительно с борьбой против террористических группировок.

Мое предупреждение аятолле (Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи — NEWS.ru) — если они продолжат действия против тех военнослужащих, то мы ответим, и ему следует быть готовым, — заявил Байден.

Ранее глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил о риске вовлечения новых игроков в палестино-израильский конфликт. По словам иранского военачальника, к этому может привести помощь Израилю со стороны других государств.

Глава МИД России Сергей Лавров также назвал высоким риск разрастания палестино-израильского конфликта на общерегиональный уровень. Он отметил, что Москва считает провокационными попытки «все свалить на Иран», поскольку Тегеран стремится не допустить разрастания конфликта.

Министр обороны США Ллойд Остин между тем заявил, что Вашингтон будет готов принять нужные меры в случае разрастания ближневосточного конфликта. Шеф Пентагона предостерег какие-либо страны от попыток вмешаться в происходящее.