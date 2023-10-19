Иран предупредил о риске разрастания конфликта на Ближнем Востоке Генштаб ВС Ирана: в конфликт Палестины и Израиля могут включиться новые игроки

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в телефонном разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предупредил о возможном вовлечении новых игроков в конфликт Палестины и Израиля, передает агентство Tasnim. По его словам, это может произойти из-за поддержки Израиля другими странами.

Продолжение преступлений сионистского режима [имеется в виду Израиль], его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков, — сказал Багери.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также назвал высоким риск разрастания палестино-израильского конфликта на общерегиональный уровень. Он отметил, что Москва считает провокационными попытки «все свалить на Иран», поскольку Тегеран стремится не допустить разрастания конфликта.

Лавров добавил, что российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию конфликта. Ряд из них могут быть проведены уже в ближайшие дни. По словам Лаврова, реальным механизмом могло бы стать решение Совбеза ООН с призывом к враждующим сторонам прекратить боевые действия и заняться решением гуманитарных проблем, но такая резолюция не была принята.