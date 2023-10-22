Пентагон назвал условие для вмешательства США в конфликт на Ближнем Востоке Остин: расширение конфликта на Ближнем Востоке заставит США вмешаться

Фото: U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Вооруженные силы США готовы действовать, если в палестино-израильском конфликте появятся новые участники, заявил в эфире ABC News глава Пентагона Ллойд Остин. Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов «есть право защищаться» и Вашингтон намерен воспользоваться этим правом «в случае необходимости».

Если какая-то страна или группировка стремится расширить этот конфликт, <...> то мой совет: не стоит пытаться делать это. Мы сохраняем за собой право на самозащиту и не будем колебаться в том, чтобы принять соответствующие меры, — сказал глава американского военного ведомства.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминец ВМС США USS Carney перехватил три ракеты и несколько беспилотных аппаратов, которыми йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» могло атаковать цели в Израиле. По его словам, объекты направлялись на север вдоль Красного моря.

11 октября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США перебрасывают второй авианосец USS Dwight Eisenhower в Средиземное море. По его словам, об этом Пентагон попросили израильские власти.