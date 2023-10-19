В России допустили разрастание войны Израиля и Палестины на весь регион Лавров: риск перерастания палестино-израильского конфликта в региональный высок

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Риск того, что палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный, довольно высок, заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что Москва считает провокационными попытки «все свалить на Иран», поскольку Тегеран стремится не допустить разрастания конфликта.

Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен, — сказал министр.

Он добавил, что российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию конфликта. Ряд из них могут быть проведены уже в ближайшие дни. По словам Лаврова, реальным механизмом могло бы стать решение Совбеза ООН с призывом к враждующим сторонам прекратить боевые действия и заняться решением гуманитарных проблем, но такая резолюция не была принята.

Ранее экс-министр обороны Израиля Бени Ганц предположил, что для победы над радикальным палестинским движением ХАМАС могут потребоваться месяцы. По его словам к затягиванию конфликта может привести вступление в него группировки «Хезболла».