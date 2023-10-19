Израилю может потребоваться несколько месяцев для разгрома палестинского радикального движения ХАМАС, заявил экс-министр обороны еврейского государства Бени Ганц. По его словам, которые приводит The Times of Israel, конфликт может затянуться, если в него вступит группировка «Хезболла».
Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы, — сказал Ганц.
Он отметил, что цель Израиля состоит не только в победе над ХАМАС. Необходимо гарантировать, что «юг станет стопроцентным раем», пояснил экс-министр. Он заверил, что после победы на всех фронтах власти страны «посвятят себя этому восстановлению».
Ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти страны рассчитывают на Россию и Китай в урегулировании ближневосточного конфликта. По его словам, весь регион движется к эскалации в результате продолжающегося противостояния между ХАМАС и Израилем.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены в гуманитарных целях, «чтобы уменьшить огромные страдания людей».