В Израиле назвали сроки завершения конфликта с Палестиной Экс-министр обороны Израиля Ганц: война с Палестиной может занять месяцы

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Израилю может потребоваться несколько месяцев для разгрома палестинского радикального движения ХАМАС, заявил экс-министр обороны еврейского государства Бени Ганц. По его словам, которые приводит The Times of Israel, конфликт может затянуться, если в него вступит группировка «Хезболла».

Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы, — сказал Ганц.

Он отметил, что цель Израиля состоит не только в победе над ХАМАС. Необходимо гарантировать, что «юг станет стопроцентным раем», пояснил экс-министр. Он заверил, что после победы на всех фронтах власти страны «посвятят себя этому восстановлению».

Ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти страны рассчитывают на Россию и Китай в урегулировании ближневосточного конфликта. По его словам, весь регион движется к эскалации в результате продолжающегося противостояния между ХАМАС и Израилем.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены в гуманитарных целях, «чтобы уменьшить огромные страдания людей».