Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в Twitter (Х) к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены в гуманитарных целях.

Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей, — написал Гутерриш.

На прошлой неделе с аналогичным призывом от имени глав МИД стран СНГ выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что в результате военного конфликта страдает гражданское население обеих враждующих сторон. По его мнению, вместо обстрелов необходимо сконцентрироваться на «существе проблемы» конфликта Израиля и Палестины и инициировать скорейшее начало мирных переговоров. Лавров также выразил надежду, что по завершении горячей фазы конфликта между Израилем и сектором Газа будет создано государство Палестина на основе тех принципов, которые ранее были одобрены всемирной организацией.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви, в свою очередь, заявил, что прекращение огня и мирные переговоры с Палестиной возможны только после полного уничтожения боевиков группировки ХАМАС. По его словам, соответствующее решение принято руководством страны.

Накануне стало известно о ракетном ударе по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Согласно последним данным, погибли 800 мирных граждан. Большая часть жертв — женщины и дети. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.