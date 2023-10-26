ХАМАС назвало число погибших заложников от ударов Израиля по Газе ХАМАС заявило, что 50 израильских заложников погибли от ударов Иерусалима

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Порядка 50 пленных израильтян погибли при ударах Иерусалима по сектору Газа, заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама». Бойцы движения добавили, что нанесли удар по «оккупированному Ашкелону» в ответ на израильские бомбардировки мирных жителей в Газе.

По оценкам «Бригад аль-Кассама», число пленных израильтян, убитых в секторе Газа в результате израильских бомбардировок и массовых атак, достигло примерно 50 человек, — говорится в сообщении.

26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что подтвержденное число удерживаемых ХАМАС заложников выросло до 224. По словам представителя ЦАХАЛ, эти данные не являются окончательными. Военные уже уведомили семьи заложников, чьи личности удалось вычислить.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ВС страны ударили по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа. При этом оборудование для запуска ракет было размещено в гражданских районах и применялось с начала эскалации для обстрела Израиля. Армия обороны добавила, что израильские военные нанесли удар по такой установке в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

До этого ЦАХАЛ провела ночной рейд в северной части сектора Газа. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, он проводился с использованием танков в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Командование операцией взял на себя офицерский состав армейской бригады «Гивати».