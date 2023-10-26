Путин заявил, что с тревогой в сердце следит за событиями на Святой земле Путин выразил соболезнования семьям погибших в ходе конфликта на Ближнем Востоке

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Встреча президента РФ Путина и глав религиозных конфессий и организаций

«С тревогой и болью в сердце» следим за событиями на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений. Святая земля, отметил он, имеет сакральное значение для последователей крупнейших традиционных мировых религий. Также глава государства выразил соболезнования семьям израильтян и граждан других стран, чьи близкие погибли во время атаки 7 октября.

Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев — для последователей крупнейших традиционных мировых религий, — сказал президент.

По словам Путина, за преступления других людей не должны отвечать ни в чем не повинные люди, а борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности. Глава государства назвал происходящее на Ближнем востоке «настоящей гуманитарной катастрофой».

Накануне стало известно, что Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по конфликту на Ближнем Востоке. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что американский проект «насквозь политизирован», а его главная цель — насадить в регионе политические установки Вашингтона.