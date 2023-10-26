ЦАХАЛ ликвидировала одного из командиров ракетных сил ХАМАС ЦАХАЛ: уничтожен один из командиров ракетных сил ХАМАС Хассан аль-Абдулла

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Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в городе Хан-Юнис одного из командиров ракетных сил ХАМАС Хассана аль-Абдуллу, сообщают ВС страны в своем Telegram-канале. Кроме того, израильские военные продолжают наносить удары по командным центрам и постам запуска ракет палестинской группировки.

Истребители ЦАХАЛ, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ и общей службы безопасности Израиля, уничтожили командира ракетных сил ХАМАС по северному Хан-Юнису Хассана Абдуллу, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ВС страны ударили по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа. При этом оборудования для запуска ракет были размещены в гражданских районах и применялись с начала эскалации для обстрела Израиля. Армия обороны добавила, что израильские военные нанесли удар по такой установке в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

До этого ЦАХАЛ провела ночной рейд в северной части сектора Газа. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, он проводился с использованием танков в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Командование операцией взял на себя офицерский состав армейской бригады «Гивати».

В армии обороны уточнили, что в ходе рейда военнослужащими израильской армии были замечены члены палестинского движения ХАМАС. Они были ликвидированы в результате перестрелки. Также был уничтожен ряд объектов движения, в том числе посты, с которых запускались противотанковые ракеты. После завершения операции бойцы ЦАХАЛ покинули сектор Газа.