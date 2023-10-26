В Израиле тысячи россиян призвали в ЦАХАЛ: мобилизуют ли Галкина, Слепакова Стало известно, мобилизуют ли российских артистов в израильскую армию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семен Слепаков и Максим Галкин

Россияне, имеющие гражданство Израиля, подлежат мобилизации и активно призываются в ЦАХАЛ на фоне конфликта с ХАМАС, заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви. Что об этом нужно знать?

«Уже были призваны их тысячи, я думаю. Те, у кого есть двойное гражданство. Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут», — отметил дипломат.

По его словам, призыв граждан осуществляется с 18 лет, также в армию набирают резервистов. Бен Цви при этом обратил внимание, что людей без израильского паспорта в ЦАХАЛ не призывают.

«Нет разницы, россиянин он или австралиец, все то же самое. Среди израильских полицейских и солдат есть довольно много людей с именами, которые показывают, что они выходцы из Советского Союза. Из России, Белоруссии, Украины или других республик», — добавил дипломат.

9 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что за 48 часов удалось мобилизовать 300 000 резервистов. По его словам, военные обеспечены всем необходимым и не испытывают нехватки в технике.

Кого из россиян могут мобилизовать в Израиле

Под мобилизацию попадают все граждане, которые после прохождения срочной службы были отправлены в резерв. По закону мужчины числятся в резерве до 40 лет, женщины — до 38. Для боевых офицеров предельный возраст установлен на отметке 45 лет.

После достижения указанного возраста люди освобождаются от службы в резерве. Правда, предельный возраст может отличаться для резервистов-медиков.

Если репатриант, например, из России не проходил срочную службу в армии Израиля, то в период мобилизации его призывать не будут, потому что он не числится в списках резервистов.

Могут ли под мобилизацию попасть российские артисты в Израиле

Юморист Максим Галкин (признан Минюстом в РФ иноагентом) заявил, что не может попасть в израильскую армию. По его словам, нет оснований для призыва. В настоящее время артист покинул Израиль и отправился гастролировать по странам Европы.

«Если бы я служил в армии Израиля и были бы какие-то основания, чтобы я мог пойти и защищать Израиль, — я бы пошел», — отметил он.

Что касается Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом), Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) и других артистов, имеющих гражданство Израиля, то их не могут призвать в ЦАХАЛ из-за ограничения по возрасту, отсутствия прохождения срочной службы и ряду других причин.

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