Посол Израиля раскрыл важную деталь о мобилизации для россиян в этой стране Посол Израиля: россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации

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Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви

Россияне с израильским паспортом подлежат мобилизации на общих основаниях, рассказал ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, в настоящий момент эти люди активно призываются в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Дипломат предположил, что были призваны тысячи жителей еврейского государства с двойным гражданством.

Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство. Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут, — сказал Бен Цви.

Ранее израильский МИД опубликовал в русскоязычном Telegram-канале данные о погибших россиянах с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, на сегодняшний день в списке погибших значатся 23 россиянина. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Стало известно, что самыми популярными запросами в российское посольство в Израиле стали быстрые оформления детских паспортов и свидетельств на возвращение. На консульском учете стоят 130 тысяч россиян, однако фактически желающих вернуться в РФ россиян намного больше, поскольку процедура постановления на консульский учет не является обязательной.