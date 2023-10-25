Кого в РФ исключили из списка иноагентов, коснулось ли это Галкина или Шаца Стало известно, кого в России уже исключили из списка иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 60 человек и юридических лиц исключили из реестра иностранных агентов, заявил РИА Новости глава Минюста России Константин Чуйченко. Кому удалось отозвать статус?

На каком основании исключают лиц из реестра иноагентов

Чуйченко отметил, что за все время существования института иностранного агентирования в соответствующий реестр попало порядка 700 физических и юридических лиц, с 64 из которых со временем был снят статус.

По словам главы Минюста, добиться исключения из реестра смогли те граждане и организации, которые утратили связь с «западными выгодоприобретателями».

«Я не считаю, что ныне действующий закон (об иноагентах. — NEWS.ru) по своей сути является репрессивным. Наш закон прежде всего направлен на профилактику», — отметил он.

Закон о создании единого реестра сведений об иностранных агентах и аффилированных с ними лицах был принят в России в марте 2022 года. В декабре того же года вступили в силу новые ограничения, запрещающие иноагентам работать на госслужбе, объектах «критической информационной инфраструктуры» и преподавать для несовершеннолетних.

Кто был исключен из реестра иноагентов в России

Первыми из списка СМИ-иноагентов в апреле 2022 года были исключены Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина. Они являлись членом совета и координатором движения «Голос» (внесен Минюстом РФ в список НКО-иноагентов) соответственно.

Решение об исключении из реестра было принято на основании поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти, в которых приведены основания, что лица не получали средства из иностранных источников больше года.

В мае 2022 года из списка были исключены еще четыре координатора движения «Голос» — Владимир Жилкин, Александр Лютов, Александр Грезев и Илья Пигалкин.

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В сентябре 2022 года Минюст исключил из реестра иноагентов петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», оказывающий помощь и поддержку ВИЧ-инфицированным. Основанием для этого стало «прекращение организацией выполнения функций иноагента», а также результаты проверки Главного управления министерства по региону. Тогда же статус был снят с правозащитного проекта «Апология».

В октябре прошлого года Минюст РФ отозвал статус СМИ-иноагента у журналиста Владимира Воронова и координатора движения «Голос» Виталия Ковина в связи с отсутствием иностранного финансирования.

В июле 2023 года Минюст РФ исключил из перечня первую внесенную туда организацию — «Евразийскую антимонопольную ассоциацию». В августе текущего года ведомство также отозвало статус иноагента у юрлица информагентства «Росбалт», которое лишилось рекламных доходов и грантов от правительства Санкт-Петербурга после включения в реестр.

Что известно о статусе российских артистов

Ни один из российских артистов в настоящий момент не смог отозвать статус иноагента. Поводом для включения в реестр чаще всего становились поддержка Украины, а также организация концертной деятельности в недружественных странах с призывами против спецоперации. Последнее стало основанием для включения в реестр иноагентов солиста группы Little Big Ильи Прусикина, певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова), рэпера Noize MC и его коллег — Оксимирона (Мирон Федоров), Алишера Моргенштерна и Face (Иван Дремин).

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в сентябре 2022 года попал в перечень иноагентов за высказывания, отождествляющие РФ и нацистскую Германию. За финансирование Украины тогда же Минюст признал иноагентами шоумена Максима Галкина и телеведущих Михаила Шаца и Татьяну Лазареву.

За взаимодействие с иностранными структурами в марте 2023 года в реестр иноагентов был внесен лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский.

В июне Минюст РФ постановил, что музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков проводил концерты, деньги от которых направлялись на помощь Украине, после чего его включили в перечень иноагентов.

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