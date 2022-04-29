Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двоих человек. В ведомстве заявили, что Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина больше не являются лицами, выполняющими функции иностранного агента.
Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Любарев и Кузьмина получили статус иноагентов 29 сентября 2021 года. Любарев является политологом, Кузьмина — правозащитницей, координатором ассоциации «Голос».
Ранее в Госдуме предложили давать статус иноагента «неблагонадёжным» артистам. Депутаты считают, что после занесения в реестр такие звёзды потеряют право заниматься творческой деятельностью в России.