Минюст исключил из списка иноагентов двух человек Минюст исключил из реестра иноагентов активиста «Голоса» Ковина и журналиста Воронова

Фото: Личная страница Виталия Ковина в социальной сети ВКонтакте

Виталий Ковин

Минюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов активиста движения «Голос» (признан НКО, исполняющей функции иностранного агента) Виталия Ковина и журналиста Владимира Воронова. Отмечается, что они больше года не получали иностранного финансирования.

В.С Ковин и В.В. Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра, — говорится в сообщении Минюста.

6 сентября Минюст РФ внес в реестр физлиц-иноагентов комика и шоумена Максима Галкина. В графе «Сведения об иностранных источниках» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

В свою очередь его супруга, Алла Пугачева призвала Минюст России включить в реестр иностранных агентов и ее. Артистка написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что солидарна с супругом, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».