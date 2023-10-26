Отдел репатриации посольства Израиля стал принимать заявки от россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдел репатриации посольства Израиля стал принимать заявления от граждан России, рассказал ТАСС посол РФ Александр Бен Цви. По его словам, прием обращений начался досрочно.

Этот процесс уже вернулся, мы начинаем принимать заявления раньше (досрочно. — NEWS.ru). Он был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности, — уточнил Цви.

Ранее посольства Израиля в России приостановили работу отделов репатриации до 27 октября. При этом консульский отдел продолжает работать без изменений.

Заведующая консульским отделом Екатерина Таразевич сообщила, что с начала палестино-израильского конфликта количество обращений от граждан РФ кратно увеличилось. Самыми частыми запросами россиян оказались быстрые оформления детских паспортов и свидетельств на возвращение. По ее словам, сейчас на консульском учете в Израиле стоят 130 тысяч россиян, но фактическое число граждан выше.

По информации МИД РФ, из Тель-Авива в Россию с 9 октября вернулись около шести тысяч человек. Также продолжается плотная работа с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа граждан России, обратившихся за содействием в эвакуации, добавили в ведомстве.