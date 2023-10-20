Сколько россиян вернулось из Израиля после начала войны, много ли погибло

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Из Тель-Авива в Россию с 9 октября после обострения конфликта между Израилем и Палестиной вернулось около шести тысяч человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Что известно о количестве погибших россиян?

О чем предупреждают граждан в МИД РФ

Внешнеполитическое ведомство советует россиянам отказаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории из-за разгоревшейся войны.

«При перемещениях по указанным странам — соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств», — говорится на сайте МИД РФ.

Также отмечается, что продолжается плотная работа с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа граждан России, обратившихся за содействием в эвакуации.

«На постоянном контроле держим ситуацию с авиасообщением в регионе. Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около шести тысяч человек», — сообщили в МИД России.

Сколько граждан России погибло в Израиле

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что число погибших россиян в зоне палестино-израильского конфликта достигло 20 человек.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

«На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля», — пояснил он.

Также Викторов сообщил, что семь человек пропали без вести и двое граждан РФ, имеющие гражданство Израиля, находятся в заложниках.

«К сожалению, в заложниках также находятся как минимум два гражданина РФ, имеющие также гражданство Израиля. Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны», — сказал посол РФ в Израиле.

Что говорил Путин об эвакуации россиян из Израиля

13 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что Москва готова организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут условия.

«Готовы в любой момент, когда будут условия для этого. Там бомбардировки идут каждый день. Если из Израиля кто-то хочет выехать — пожалуйста, мы сделаем это в любую секунду», — подчеркнул глава государства.

Путин призвал обращаться в посольство всем гражданам РФ, кто хочет быстро покинуть Израиль и Палестину. Российский лидер поблагодарил журналистку за вопрос о вывозе граждан России из зоны конфликта и пообещал транслировать его в МИД РФ.

Также 13 октября Мария Захарова 13 октября сообщила, что МИД РФ прорабатывает возможности эвакуации россиян и граждан государств СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

«В связи с резкой эскалацией напряженности в зоне палестино-израильского конфликта МИД России прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий», — объяснила Захарова.

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