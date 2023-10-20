Посол Палестины предупредил о вмешательстве третьих стран в конфликт

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Абдель Хафиз Нофаль

Египет, Иордания, Ливан могут быть втянуты в палестино-израильский конфликт с началом наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, заявил в разговоре с ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он убежден, что решение ЦАХАЛ о начале наземной операции в секторе Газа станет большой ошибкой для Израиля.

Мы думаем, что из-за нападения (военной операции Израиля в Газе. — NEWS.ru) наверняка есть риск для других стран тоже участвовать в этом [противостоянии]. И это ситуация с Ливаном, Иорданией и Египтом, — сказал дипломат.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант озвучил три этапа плана израильских вооруженных сил в противостоянии с палестинским движением ХАМАС в рамках военной операции. Он подчернул, что ХАМАС должен быть уничтожен, а конечной целью плана израильской армии он назвал «создание нового режима безопасности в секторе Газа».

Ранее посол Иерусалима в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале наземной операции в секторе Газа принято. Он напомнил, что цели, которые перед собой ставит Израиль в рамках этой военной операции, — это уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение всех взятых им заложников. Посол добавил, что в результате действий ХАМАС в октябре были убиты 1400 человек и «надо все это прекращать».