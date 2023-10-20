Министр обороны Израиля назвал три этапа войны с ХАМАС ЦАХАЛ: Израиль создаст «режим безопасности» по завершении операции в Газе

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Йоав Галант

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант озвучил три этапа плана израильских вооруженных сил в противостоянии с палестинским движением ХАМАС в рамках военной операции, сообщает 13TV. Конечной целью этого плана он назвал «создание нового режима безопасности в секторе Газа».

В рамках первого этапа, на котором сейчас находится израильская армия (ЦАХАЛ), предполагается нанесение ударов с использованием авиации, после чего дается старт наземной операции для ликвидации бойцов ХАМАС и нанесения ущерба их инфраструктуре.

Второй этап предполагает продолжение боевых действий, но меньшей интенсивности, а также работу над «ликвидацией очагов сопротивления». Третий же этап включает «создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь сектора Газа и создание новой реальности в части безопасности жителей Израиля».

Ранее посол Иерусалима в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале наземной операции в секторе Газа принято. Он напомнил, что цели, которые перед собой ставит Израиль в рамках этой военной операции, — это уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение всех взятых им заложников. Посол добавил, что в результате действий ХАМАС в октябре были убиты 1400 человек и «надо все это прекращать».