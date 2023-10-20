Египет предостерег от перемещения палестинцев на Синайский полуостров Президент Египта ас-Сиси: перемещение палестинцев на Синай имеет большие риски

Перемещение палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров имеет большие риски, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком. По его словам, которые приводит Al Arabiya, это может положить конец вопросу создания палестинского государства.

Мы все должны принять меры для сдерживания развития событий, которые могут оказаться неконтролируемыми в регионе, — сказал ас-Сиси.

Он добавил, что необходимо возобновить переговорный процесс и дать палестинцам надежду на создание государства в границах 1967 года. В беседе с Сунаком ас-Сиси также отметил важность сотрудничества разных стран во избежание распространения конфликта на весь регион. Наряду с этим, египетский лидер подчеркнул, что нужно обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что власти страны настроены участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. По его словам, в частности, Каир приложит руку к освобождению израильских заложников. Он отметил, что сейчас власти страны находятся в процессе диалога с представителями палестинского движения ХАМАС.