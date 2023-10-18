Египет хочет договориться с ХАМАС о прекращении огня Глава МИД Египта: Каир будет участвовать в процессе установления мира в Газе

Фото: MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

Власти Египта настроены участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри. По его словам, которые цитирует телеканал Al Hadath, в частности, Каир приложит руку к освобождению израильских заложников. Он отметил, что сейчас власти страны находятся в процессе диалога с представителями палестинского движения ХАМАС.

Египет будет играть роль во всех аспектах [урегулирования конфликта], включая вопросы заложников и перемирия. <...> Проводятся консультации с некоторыми членами руководства ХАМАС, которые готовы к переговорам, — сказал глава МИД Египта.

Также он заявил о необходимости отремонтировать контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. По словам Шукри, при действующем КПП иностранцы и люди с двойным гражданством смогут попасть на территорию Египта.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа. При этом подчеркивается, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться.