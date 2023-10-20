Россиян предостерегли от поездок на Ближний Восток МИД РФ рекомендовал отказаться от поездок в Израиль, Ливан и Иорданию

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Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, сообщается на официальном сайте ведомства. Дипломаты советуют не посещать Израиль, Ливан, Иорданию и палестинские территории из-за роста напряженности в регионе, вызванном конфликтом между ЦАХАЛ и ХАМАС. В случае если отказ от поездки невозможен, то гражданам рекомендовано быть предельно осторожными.

Настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. При перемещениях по указанным странам — соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, — говорится в сообщении.

В МИД РФ также подчеркнули, что дипломаты продолжают взаимодействовать с иностранными коллегами с целью обеспечения выхода российских граждан из сектора Газа. Также отмечается, что МЧС России доставляет гуманитарные грузы для населения сектора. Они передаются представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшего распределения.

[Поставки гуманитарной помощи] — это очередное подтверждение готовности России к оперативному гуманитарному реагированию, — подытожили в МИД РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что правительство страны готово эвакуировать своих граждан из сектора Газа перед началом наземной операции Армии обороны Израиля. Он подчеркнул, что жизнь россиян, остающихся в регионе, находится под угрозой.