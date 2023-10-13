МИД рассказал о готовящейся эвакуации россиян с Ближнего Востока Захарова: МИД готовит эвакуацию россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

МИД РФ прорабатывает возможности эвакуации россиян и граждан государств СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта, заявила представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова журналу «Международная жизнь». Так дипломат ответила на вопрос о планах вывоза людей из сектора Газа.

В связи с резкой эскалацией напряженности в зоне палестино-израильского конфликта МИД России прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий, — подчеркнула Захарова.

Она уточнила, что Москва призывает стороны конфликта остановить боевые действия и перейти к переговорам. Дипломат с сожалением указала на драматическое развитие ситуации.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов ранее заявил, что у российского дипломатического ведомства нет данных о возможных погибших россиянах в результате бомбардировок сектора Газа. По его словам, Москва поддерживает контакты на этот счет.

При этом 12 октября МИД сообщил, что из-за боевых действий на юге Израиля погибли четыре гражданина РФ, имеющих также израильское гражданство. Российские дипломаты выясняют судьбу еще шестерых россиян, пропавших без вести.