В МИД РФ ответили на вопрос о погибших россиянах в Газе Замглавы МИД Богданов заявил об отсутствии данных о погибших россиянах в Газе

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что у российского дипломатического ведомства нет данных о возможных погибших россиянах в результате бомбардировок сектора Газа. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва поддерживает контакты на этот счет.

Пока [таких данных] нет, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что точной информации о погибших и пострадавших россиянах в зоне израильско-палестинского конфликта нет. По его словам, Министерство иностранных дел России работает над выяснением этих данных.

12 октября МИД РФ сообщил, что, по последним данным, из-за боевых действий на юге Израиля погибли четыре гражданина РФ, имеющих также израильское гражданство. Российские дипломаты выясняют судьбу еще шестерых россиян, пропавших без вести.

Позже представитель посольства РФ в Израиле заявил, что число россиян, погибших в результате эскалации ситуации в секторе Газа, продолжает расти. Там добавили, что число граждан России, которые числятся пропавшими без вести в связи с обострением ситуации, не изменилось и составляет 12 человек.

Как считает посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, реальное число российских граждан, погибших и пропавших без вести из-за израильско-палестинского конфликта, может сильно превышать те данные, которые есть сейчас.