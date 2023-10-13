В Кремле ответили на вопрос о погибших в Израиле россиянах Песков: точной информации по погибшим в Израиле россиянам нет

Фото: Oren Ziv/dpa/Global Look Press

Точной информации о погибших и пострадавших россиянах в зоне израильско-палестинского конфликта нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Министерство иностранных дел России работает над выяснением этих данных.

Пока я не могу дать четкое число [погибших россиян].<...> По понятным причинам информация постоянно обновляется, поэтому не буду называть какое-то количество, — сказал он.

Ранее представитель посольства РФ в Израиле заявил в беседе с РИА Новости, что число россиян, погибших в результате эскалации ситуации в секторе Газа, продолжает расти. Там добавили, что число россиян, которые числятся пропавшими без вести в связи с обострением ситуации, не изменилось и составляет 12 человек.

12 октября МИД РФ сообщил, что, по последним данным, из-за боевых действий на юге Израиля погибли четыре гражданина РФ, имеющих также израильское гражданство. Российские дипломаты выясняют судьбу еще шестерых россиян, пропавших без вести.

Как считает посол России в Израиле Анатолий Викторов, реальное число российских граждан, погибших и пропавших без вести из-за израильско-палестинского конфликта, может сильно превышать те данные, которые есть сейчас.