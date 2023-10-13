Путин оценил вероятность вывоза россиян из Израиля Путин: желающим выехать из Израиля следует обратиться в посольство

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Желающие выехать из Израиля граждане России могут обратиться в посольство РФ в этой стране, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, власти готовы помочь в любой момент, если для этого будут условия.

Готовы в любой момент, когда будут условия для этого. Там бомбардировки идут каждый день. Если из Израиля кто-то хочет выехать — пожалуйста, мы сделаем это в любую секунду, — сказал Путин.

9 октября СМИ сообщали, что на территории сектора Газа находятся более 1,2 тысячи граждан России. В Палестине проживают более двух тысяч россиян.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эвакуационные списки российских граждан из Палестины уже формируются. Сама процедура прорабатывается в межведомственном формате с задействованием всех российских загранучреждений.

Ранее по информации представительства РФ при Палестинской национальной администрации, около 400 человек уже изъявили желание в ближайшее время покинуть территорию сектора Газа. Среди них граждан России около 280 человек, также в списке присутствуют белорусы, казахстанцы, украинцы и палестинцы.