Стало известно, сколько россиян захотели покинуть сектор Газа Представительство РФ: сектор Газа захотели покинуть 280 россиян

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Порядка 400 человек изъявили желание покинуть сектор Газа в ближайшее время, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова. По ее словам, в списки внесены россияне, белорусы, украинцы и граждане других государств. При этом россиян подавляющее количество — 280 человек.

На данный момент желание покинуть анклав сектор Газа изъявили около 400 человек. Среди них граждан России около 280, а также Беларусь, Украина, Казахстан и, конечно, сами палестинцы, — сообщила Зарипова.

Ранее сообщалось, что при обстрелах в Газе погибли 704 человека. По данным Министерства здравоохранения Палестины, во время воздушных атак армии Израиля пострадали порядка 4000 жителей. Среди погибших насчитываются 143 ребенка и 105 женщин. В связи с произошедшим ведомство призвало создать безопасный коридор для оказания медицинской помощи.

Директор по коммуникациям ООН Джульетт Тума ранее сообщила, что при дальнейшей эскалации конфликта Газа может оказаться на грани гуманитарной катастрофы. По ее словам, сейчас люди вынуждены покидать свои дома, насилие тем временем усиливается. ООН опасается, что кризис станет гораздо хуже, добавила Тума.