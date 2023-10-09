Стало известно, сколько россиян находится в секторе Газа SHOT: более 1,2 тысячи россиян находятся в секторе Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Более 1,2 тысячи граждан РФ в настоящий момент находятся на территории сектора Газа, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, никто из них не пострадал. Канал уточнил, что всего в Палестине проживают более двух тысяч россиян.

Многие из них уже обратились в посольство РФ с просьбой об эвакуации. Российские дипломаты приступили к составлению списков, говорится в публикации.

По данным SHOT, на сегодняшний день в посольство не поступало сообщений о пропавших без вести гражданах РФ. В сложившихся условиях консульский отдел перешел на круглосуточный график.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что во время музыкального фестиваля Nature Party в Израиле недалеко от города Офаким бесследно пропал русскоговорящий мужчина. По его информации, в момент нападения бойцов ХАМАС он забрался на дерево. Что случилось после этого, пока неизвестно.

До этого издание Bild со ссылкой на израильтянина Йони Ашера сообщало, что по меньшей мере три гражданки Германии могут находиться в плену у ХАМАС. Мужчина уточнил, что заметил на видео с пленными свою жену, тещу и двоих детей. Кроме того, ранее в Сети распространилось видео, на котором радикалы везут девушку по имени Шани Лук.