Во время музыкального фестиваля Nature Party в Израиле недалеко от города Офаким бесследно исчез русскоговорящий мужчина, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, пропавшим оказался Юрий Госров.
Очевидцы утверждают, что в момент нападения радикалов палестинского движения ХАМАС мужчина забрался на дерево. Что с ним случилось после, остается неизвестным.
Также на фестивале пропали трое русскоязычных друзей — Джени, Илан и Майя. Знакомые сообщили, что еще утром 7 октября молодые люди выходили на связь и во время атаки боевиков не стали убегать, а спрятались в холодильниках одного из баров, расположенного неподалеку. После этого они больше не давали о себе знать.
Ранее появилась информация, что среди похищенных и плененных участников фестиваля могут находиться гражданки России Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. По данным сотрудников посольства РФ в Израиле, нет точной информации относительно наличия гражданства России у похищенных девушек. В консульский отдел посольства обращений со стороны родственников россиянок тоже не поступало.
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press
Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Позднее Елизавета лично опровергла эти сведения. Она рассказала, что на фестивале не присутствовала, но на мероприятии была ее сестра, с которой оборвалась связь. Судьба второй девушки остается неизвестной.