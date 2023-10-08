На фестивале в Израиле бесследно пропал русскоговорящий мужчина Baza: на фестивале в Израиле бесследно пропал русскоговорящий мужчина

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время музыкального фестиваля Nature Party в Израиле недалеко от города Офаким бесследно исчез русскоговорящий мужчина, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, пропавшим оказался Юрий Госров.

Очевидцы утверждают, что в момент нападения радикалов палестинского движения ХАМАС мужчина забрался на дерево. Что с ним случилось после, остается неизвестным.

Также на фестивале пропали трое русскоязычных друзей — Джени, Илан и Майя. Знакомые сообщили, что еще утром 7 октября молодые люди выходили на связь и во время атаки боевиков не стали убегать, а спрятались в холодильниках одного из баров, расположенного неподалеку. После этого они больше не давали о себе знать.

Ранее появилась информация, что среди похищенных и плененных участников фестиваля могут находиться гражданки России Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. По данным сотрудников посольства РФ в Израиле, нет точной информации относительно наличия гражданства России у похищенных девушек. В консульский отдел посольства обращений со стороны родственников россиянок тоже не поступало.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

Позднее Елизавета лично опровергла эти сведения. Она рассказала, что на фестивале не присутствовала, но на мероприятии была ее сестра, с которой оборвалась связь. Судьба второй девушки остается неизвестной.