Одна из «плененных» бойцами ХАМАС девушек вышла на связь Россиянка опровергла пленение бойцами ХАМАС в Израиле

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка Елизавета, сведения о пленении которой в Израиле ранее распространились в Сети, опровергла «Известиям» эту информацию. По словам собеседницы журналистов, сама она не посещала фестиваль, где произошло нападение ХАМАС, но там находилась ее сестра. Данных о месте пребывания девушки, а также связи с ней сейчас нет.

Фото и данные Елизаветы ошибочно внесли в список людей, которые попали в плен к палестинским радикалам. Комментируя это, девушка отметила, что ни она, ни ее сестра не являются гражданами России.

Telegram-канал Baza также пишет, что 21-летняя девушка по имени Елизавета Прудникова жива и невредима. Кроме того, по данным канала, родственники девушек, которые считались пропавшими на фоне эскалации напряженности в Израиле, не обращались в консульство России.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что среди похищенных боевиками ХАМАС есть две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Утверждалось, что они были среди посетителей фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее призвал гражданских покинуть территорию сектора Газа. Он предупредил, что в стране идет война, целью которой является полное уничтожение группировки ХАМАС, и власти планируют использовать все имеющиеся у них военные ресурсы.