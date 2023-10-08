Стало известно о похищении боевиками ХАМАС девушек с русскими фамилиями Mash: боевики ХАМАС похитили девушек с фамилиями Прудникова и Пильник

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Среди похищенных боевиками ХАМАС есть две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, они были среди посетителей фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким.

Канал отмечает, что стали известны личности еще двух похищенных ХАМАС девушек. Одна из них — датчанка Шани Лук. Как утверждается, ей сломали ноги и увезли в неизвестном направлении. Вторая — израильтянка Ноа Аргамани, последний раз ее видели во время нападения ХАМАС. Тогда участники фестиваля прятались в металлических контейнерах, а затем побежали в пустыню. Некоторые из них смогли спастись.

Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники сообщает, что израильские власти уже обратились к Египту с просьбой помочь в освобождении похищенных израильтян. По данным издания, точное число заложников в настоящее время неизвестно.

В субботу, 7 октября, палестинские радикалы ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также ударили ракетами по центральному и южному районам Израиля. По всей территории государства ввели особое положение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в ответ операцию «Железные мечи». Войскам уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.