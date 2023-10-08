Посольство проверяет данные о возможном пленении россиянок в Израиле

Фото: Yusef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинцы пересекают пограничный забор между сектором Газа и Израилем

Сотрудники посольства РФ в Израиле проверяют сведения о возможном похищении россиянок бойцами палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство. По данным дипломатов, пока нет точной информации относительно наличия гражданства России у похищенных девушек. В консульский отдел посольства обращений со стороны родственников россиянок тоже не поступало.

На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства РФ у упомянутых лиц. На учете в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят, — сообщили в посольстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что среди похищенных боевиками ХАМАС есть две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Утверждалось, что они были среди посетителей фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким.

Позднее девушка по имени Елизавета вышла на связь и опровергла эту информацию. По словам девушки, сама она фестиваль не посещала, но там находилась ее сестра, связь с которой пропала. Telegram-канал Baza также уточнил, что 21-летняя девушка по имени Елизавета Прудникова, которую внесли в список похищенных, цела и невредима.