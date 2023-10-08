Стало известно, сколько гражданок Германии захватили в плен бойцы ХАМАС Bild: по меньшей мере три гражданки Германии могут находиться в плену у ХАМАС

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

По меньшей мере три гражданки Германии могут находиться в плену у радикалов палестинского движения ХАМАС, сообщает Bild. Об этом изданию рассказал израильтянин Йони Ашер, который ранее увидел на видео с пленными свою жену, тещу и двоих детей.

Как пишут журналисты, супруга Ашера и ее мать имеют гражданство Германии. По словам мужчины, его жена поехала в гости к матери, дом которой располагается в поселении около границы с сектором Газа.

Еще одну гражданку Германии опознали ее родители. Речь идет о 22-летней Шани Лук. На распространившихся в Сети кадрах девушка лежит в багажнике пикапа в окружении радикалов. Мать девушки записала видеообращение, попросив помочь ей найти дочь. По информации издания, девушку опознали по татуировкам на ногах.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что во время музыкального фестиваля Nature Party в Израиле недалеко от города Офаким бесследно пропал русскоговорящий мужчина. По словам очевидцев, в момент нападения радикалов он забрался на дерево. Что случилось с ним позднее, неизвестно. Кроме того, на мероприятии была компания трех русскоговорящих друзей, которые также пропали. Их знакомые уточнили, что те перестали выходить на связь утром 7 октября. Во время атаки радикалов они спрятались в холодильниках одного из баров.