Мать похищенной бойцами ХАМАС девушки записала видеообращение

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мать похищенной радикалами ХАМАС израильтянки Шани Лук записала видеообращение. На записи, которую опубликовал Telegram-канал Readovka, женщина попросила палестинцев вернуть тело дочери, которую узнала на распространившихся ранее кадрах из зоны боевых действий.

По словам женщины, тело ее убитой дочери попало на видео, которое снимали палестинцы. Полуголая девушка лежала в пикапе со сломанными ногами. Мать опознала ее по татуировкам и дредам.

Палестинское исламистское движение ХАМАС в субботу, 7 октября, объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Радикалы успели захватить несколько населенных пунктов, но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже вернула контроль над некоторыми поселениями и продолжает наступление. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сейчас находится в состоянии войны.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что среди похищенных боевиками ХАМАС есть две девушки с русскими фамилиями. Утверждалось, что они были среди посетителей фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким. Эта информация не подтвердилась. Посольство России в Тель-Авиве сейчас проверяет сведения о том, есть ли в плену у ХАМАС граждане РФ.