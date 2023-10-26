Посол РФ назвал число россиян, которые могут быть в заложниках у ХАМАС Посол РФ в Израиле: три россиянина могут находиться в заложниках у ХАМАС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три человека с российским и израильским гражданствами могут находиться в заложниках у ХАМАС, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире программы «Полный контакт» на канале «Соловьев Live». По его словам, в настоящее время проводятся соответствующие контакты.

У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках. Соответствующие контакты проводятся, — сказал Викторов.

Ранее портал Ynet со ссылкой на данные правительства Израиля сообщил, что более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шестеро россиян. Уточняется, что в общей сложности в плену у палестинского движения находятся 222 человека, из них 137 иностранных граждан.

До этого МИД Израиля опубликовал сводку об убитых и пропавших гражданских лицах в результате эскалации на Ближнем Востоке. Всего за 17 дней войны были убиты 250 человек с гражданством других стран, без вести пропал 81 человек. В этом списке 23 россиянина числятся погибшими, еще четыре человека с паспортом РФ считаются пропавшими без вести.

При этом 20 октября посол РФ Викторов сообщал, что число погибших россиян в зоне палестино-израильского конфликта достигло 20. Кроме того, по его словам, в российское посольство в Тель-Авиве поступило более шести тысяч обращений от граждан РФ, проживающих в Израиле.