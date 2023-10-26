Захарова рассказала об усилиях России по урегулированию войны в Израиле Захарова: РФ продолжает усилия по урегулированию палестино-израильской войны

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Россия прикладывает все возможные усилия по скорейшему урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. В частности, ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов посетил саммит мира, организованный Египтом. Трансляция брифинга опубликована на YouTube-канале министерства.

Россия продолжает усилия, нацеленные на скорейшее урегулирование кризиса. Находимся в плотной координации с ключевыми региональными игроками и партнерами по БРИКС. 21 октября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял участие в организованном египетской стороной Каирском саммите мира, — рассказала Захарова.

Ранее стало известно, что Богданов также встретился с политическим руководством палестинской группировки ХАМАС. Стороны обсудили возвращение российских заложников. По последним данным, группировка удерживает трех человек с гражданством РФ. О состоянии заложников какая-либо информация не сообщается.