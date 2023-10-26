«Катастрофа»: Песков о гуманитарной ситуации в секторе Газа Песков: в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа

Фото: Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

В секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, туда пустили только два десятка грузовиков с гумпомощью, что недостаточно для местного населения. Он подчеркнул, что ситуация может ухудшиться при начале наземной операции Израиля.

В Газе происходит гуманитарная катастрофа. Туда нужно доставлять гуманитарную помощь. <...> Ситуация катастрофическая. Она может еще более ухудшиться, хотя трудно себе представить куда при начале наземной операции, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что восемь грузовиков с гуманитарной помощью пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе Египта с Газой. 21 октября КПП впервые открылся для доставки продовольствия и медикаментов жителям палестинского анклава.

До этого стало известно, что спецборт МЧС России доставил 27 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей региона, сначала он приземлился в Египте, дальше в анклав продукцию обязались доставить члены Красного Полумесяца. Гражданскому населению передали из РФ муку, сахар, рис и макаронные изделия. Спецборт Ил-76 вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в воздушную гавань египетского города Эль-Ариш.