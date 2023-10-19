Россия отправит 27 тонн продуктов жителям Газы МЧС России доставит 27 тонн продуктов для населения Газы в Египет

Фото: МЧС РФ

МЧС России доставит около 27 тонн продуктов для жителей сектора Газа, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Отмечается, что гуманитарный груз будет отправлен в Египет, затем его передадут местным представителям Красного Полумесяца для отправки в Газу. Палестинцы получат от России муку, сахар, рис и макароны.

МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Помощь организована по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению Правительства РФ. Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет, — говорится в сообщении МЧС.

Накануне в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа. При этом там подчеркнули, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться.

Ранее президент США Джо Байден во время визита в Израиль пообещал выделить гуманитарную помощь сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн. По его словам, эти средства помогут более чем 1 млн палестинцев.