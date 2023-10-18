Байден отправит в сектор Газа $100 млн Байден выделит $100 млн гуманитарной помощи сектору Газа

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Соединенные Штаты выделят гуманитарную помощь сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн, заявил американский лидер Джо Байден после переговоров с руководством Израиля. По его словам, которые передает Reuters, эти средства помогут более чем 1 млн палестинцев.

Сегодня я также объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев, в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе, — сообщил Байден.

По его словам, Вашингтон контактирует с гуманитарными организациями для помощи нуждающимся и призывает международное сообщество обеспечить сотрудникам Красного Креста доступ в больницы в зоне палестино-израильского конфликта. США также просят открыть проезды для перевозки гумпомощи.

Ранее Байден заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. По его словам, Вашингтон не собирается стоять в стороне «ни сегодня, ни завтра». Американский президент также подчеркнул, что система противовоздушной обороны «Железный купол» израильской армии будет обеспечена всем необходимым.