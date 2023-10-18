Израиль согласился пропустить гумпомощь для Газы из Египта

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Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа, заявили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. При этом там подчеркнули, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться.

В свете требования президента Байдена Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта до тех пор, пока это будут только продукты питания, вода и лекарства для гражданского населения, находящегося на юге сектора Газа или перемещающегося туда, — говорится в заявлении ведомства.

В среду, 18 октября, президент США Джо Байден прилетел в Израиль с визитом. По его итогам глава государства заявил о выделении гуманитарной помощи сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн. По его словам, эти средства помогут более чем 1 млн палестинцев.

Также американский лидер заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. По его словам, Вашингтон не собирается стоять в стороне «ни сегодня, ни завтра». Байден подчеркнул, что система противовоздушной обороны «Железный купол» израильской армии будет обеспечена всем необходимым. При этом во время визита Байдена в Израиль правительство страны запретило военнослужащим ЦАХАЛ наносить удары по сектору Газа.